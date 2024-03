Chioma Okoli, 39-letka z Lagos, jest ścigana i pozwana w sądzie cywilnym za "rzekome naruszenie krajowych przepisów dotyczących cyberprzestępczości".

Negatywna recenzja

Okoli na Facebooku skomentowała przecier pomidorowy, który kupiła, mówiąc, że "uważa go za zbyt słodki".

Jej post ze zdjęciem otwartej puszki Nagiko Tomato Mix, wyprodukowanej przez firmę Erisco Foods Limited, wywołał spore poruszenie. "Przestań psuć produkt mojego brata. Jeśli ci się nie podoba, użyj innego, a nie wnoś go do mediów społecznościowych lub zadzwoń do obsługi klienta" - napisał jeden z komentujących.

Kobieta odpowiedziała, że "to czysty cukier". Tydzień później została już aresztowana.

CNN dotarło do akt prawnych, gdzie policja nigeryjska twierdziła, że Okoli używała swojego konta na Facebooku "z zamiarem podżegania ludzi przeciwko Erisco Foods".

Ogromna kara

Okazuje się, że jeśli zostanie uznana winną, może grozić jej do trzech lat więzienia lub grzywna w wysokości 7 milionów naira (około 5000 dolarów), lub obie te kary.

Firma Erisco w oświadczeniu przesłanym stacji CNN stwierdziła, że broni swojej reputacji po tym, jak jej komentarze "spowodowały, że kilku dostawców zdecydowało się od nas odciąć".

Firma dodatkowo złożyła pozew przeciwko kobiecie o odszkodowanie w wysokości 5 miliardów naira ( czyli ponad 3 miliony dolarów).