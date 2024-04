Propaganda rosyjska często próbuje podważać zaufanie do instytucji demokratycznych, zarówno w Rosji, jak i za granicą. Tym razem padło na NATO. A to wszystko przez decyzję sojuszu, by ustanowić misję natowskie na rzecz Ukrainy.

Misja NATO na Ukrainie

To nie znaczy, że wchodzimy do wojny, ale to znaczy, że będziemy teraz mogli wykorzystać koordynujące, szkoleniowe, planistyczne zdolności Sojuszu do wspierania Ukrainy w bardziej skoordynowany sposób - mówił Radosław Sikorski szef polskiego MSZ. Dmitrij Miedwiediew skomentował te plany na portalu X w oburzający sposób.

Reklama

Po prostu bezczelne bydlęta, które cały świat uważają za głupców! Wszystkie te mikrogenitalne organy NATO muszą wykonywać rozkazy ukraińskich sił zbrojnych i nikogo innego! W przeciwnym razie nie zostaną wpuszczeni nawet do tak nędznego, umierającego kraju jak Ukraina - napisał Miedwiediew.

Reklama

Miedwiediew wściekły

Dlatego można ich traktować jedynie jak wrogów; i nie tylko wrogów, ale jako elitarne oddziały, hitlerowskich oprawców SS. A dla tych zagranicznych wszy, które w przeciwieństwie do nieszczęsnych Ukraińców nie zmuszano do pójścia na wojnę, może obowiązywać tylko jedna zasada: nie brać jeńców! A za każdego zabitego, wysadzonego w powietrze lub spalonego żołnierza NATO musi przypadać maksymalna nagroda. I żadnego oddawania ciał. Niech krewni za granicą ucierpią - napisał czołowy propagandysta Rosji.