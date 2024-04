Jak donosi gazeta pomysł ten zyskuje na popularności także z tego względu, że taka propozycja mogłaby być zgłoszona przez Donalda Trumpa, jeżeli wygrałby on wybory prezydenckie. Zgodnie z nią Krym i cztery inne regiony zostałaby w Rosji, a reszta Ukrainy dołączyłaby do NATO.

Według informatorów dziennika, wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku może dojść do negocjowania rozejmu. Teraz Władimir Putin nie jest jeszcze zainteresowany rozmowami, ale to może się zmienić po wyborach w USA w listopadzie. Do tego czasu przywódca Rosji będzie chciał zdobywać nowe tereny Ukrainy, aby wzmocnić swoją pozycję przetargową.

"La Repubblica"pisze, że o scenariuszu, który miałby zakończyć wojnę w Ukrainie, "nikt nie chce oficjalnie mówić", ale wszyscy o nim wiedzą.

Nie jest jasne, czy taki pomysł mógłby zostać zaakceptowany przez Rosję i Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał wiele razy, że rozmowy z Rosją mogą być prowadzone tylko, gdy rosyjskie wojska opuszczą terytorium Ukrainy, w tym Krym.