Karol III rządzi Wielką Brytanią od 2022 roku

Karol III przejął władzę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we wrześniu 2022 roku. Wkrótce po tym ogłoszono, że szata graficzna brytyjskich funtów ulegnie zmianie.

Jednak wiele osób podchodziło dość sceptycznie do tego pomysły, ponieważ dla wielu Brytyjczyków podobizna królowej Elżbiety II "od zawsze" była na ich pieniądzach – a dokładnie od 1960 roku.

Dodatkowo wątpliwości wywołała informacja o chorobie Karola III. Na początku lutego 2024 roku Pałac Buckingham ogłosił, że monarcha ma nowotwór.

Brytyjski funt z wizerunkiem króla

We wtorek rodzina królewska poinformowała, że nowe funty zostały zaprezentowane Karolowi III przez Andrewa Baileya, gubernatora Banku Anglii oraz Sarah John, która pełni funkcję głównego kasjera i dyrektorki wykonawczej banku.

Poinformowano też, kiedy nowe banknoty zostaną trafią do obiegu. W komunikacie przekazano, że stanie się to 5 czerwca. Jak podkreślono, "to pierwszy raz, kiedy Bank Anglii zmienił wizerunek monarchy na banknocie".

Królowa Elżbieta II została pierwszym monarchą, który pojawił się na banknocie Banku Anglii w 1960 roku, teraz - po 64 latach - nadszedł czas na zmiany.