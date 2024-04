Gorączka, wymioty, nagła utrata wagi 0 to tylko niektóre wspólne objawy, które mają wszyscy chorzy na tajemniczą chorobę, którą wykryto w Nigerii, przy granicy z Nigrem - informuje "Daily Mail". Od 21 marca zmarły już cztery osoby, a 164 jest zakażonych. WIększość pacjentów to dzieci w wieku od 4 do 13 lat.

Reklama

Podobna plaga pojawiła się w 2013

Władze starają się wyjaśnić, co jest przyczyną choroby. Zwłaszcza, że jak powiedział dr Jide Idris, szef nigeryjskiego sanepidu, to nie pierwszy raz, gdy podobne objawy pojawiają się masowo wśród ludzi. Wcześniej podobna choroba uderzyła w tym samym regionie w 2013, jednak nie udało się ustalić ani przyczyn ani nazwy tajemniczego schorzenia.

Reklama

Co wiadomo o chorobie?

Jedyne, co wiadomo, to to, że u pacjentów wykryto w organizmie chrom i ołów, co może wskazywać, że to jest masowe zatrucie spowodowane jakimiś podejrzanymi pracami rolniczymi czy górniczymi, w których użyto zakazanych chemikaliów.