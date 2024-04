Politico pisze o tym, że ukraińscy żołnierze przestali wierzyć, że Zachód będzie stał u boku Kijowa.

Nie chodzi tylko o to, że kończy się amunicja. "Opóźnienia Zachodu w wysłaniu pomocy oznaczają, że krajowi brakuje czegoś jeszcze trudniejszego do dostarczenia niż pociski: ducha walki niezbędnego do zwycięstwa" - czytamy w Politico.

O tym, że sytuacja Ukrainy w odpieraniu rosyjskiej agresji w ostatnich dniach znacznie się pogorszyła pisze także New York Times. Według gazety, ukraińscy wojskowi mówią o tym publicznie.

Potencjalni rekruci unikają poboru

Morale wśród żołnierzy jest niskie, co jest konsekwencją nieustannych bombardowań, braku zaawansowanej broni i strat na polu bitwy. W miastach oddalonych o setki kilometrów od frontu zniknęły tłumy młodych mężczyzn, którzy ustawiali się w kolejce, by dołączyć do armii w pierwszych miesiącach wojny. Obecnie kwalifikujący się potencjalni rekruci unikają poboru i zamiast tego spędzają popołudnia w nocnych klubach. Wielu w ogóle opuściło kraj.

"Po kilkudziesięciu wywiadach z przywódcami politycznymi, oficerami wojskowymi i zwykłymi obywatelami, wyłania się obraz kraju zmierzającego w stronę katastrofy" pisze Jamie Dettmer z Politico, po wyjeździe reporterskim do tego kraju.

Putin blisko swojego celu

Nawet gdy prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że Ukraina próbuje znaleźć sposób, aby się nie wycofywać, oficerowie wojskowi prywatnie przyznają, że tego lata więcej strat będzie nieuniknionych. "Władimir Putin prawdopodobnie nigdy nie był bliżej swojego celu" - dodaje autor.

Jego zdaniem, jeśli w trzecim roku inwazji Rosji losy wkrótce się nie odwrócą, to naród ukraiński w obecnym kształcie odejdzie do przeszłości.

Konsekwencje dla świata

Taka katastroficzna wizja jest nieunikniona bez znaczącej, skokowej zmiany w dostawach zaawansowanej zachodniej broni i gotówki dla Ukrainy.

Konsekwencje takiego wyniku będą poważne dla świata. Putin odniesie zwycięstwo u siebie i ośmielony ujawnieniem zachodnich słabości, może realizować swoje szersze imperialne ambicje za granicą. Litwa, Łotwa i Estonia - to państwa, które przede wszystkim obawiają się, że będą następne na jego liście.

Następny wielki cen Putina

Na razie wielkim celem Putina jest drugie co do wielkości miasto Ukrainy - Charków.

Rosną obawy, że Rosja może wkrótce ruszyć z ofensywą lądową.

To symboliczne, bo mówią, że Charków był pierwszą stolicą Ukrainy. To duży cel – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w wywiadzie dla mediów.

Ukraińska armia jest przygotowana na dalsze straty w nadchodzących miesiącach. Naczelny dowódca sił zbrojnych Ołeksandr Syrski przestrzegł, że sytuacja na froncie wschodnim Ukrainy "w ostatnich dniach znacznie się pogorszyła”. Jak sam Zełenski ujął to w innym miejscu: "Próbujemy znaleźć sposób, aby się nie wycofywać".