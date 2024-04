"Otrzymaliśmy wsparcie od instytucji państwowych z Niemiec zajmujących się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni wojennych, w szczególności bezprawnych deportacji dzieci" - oznajmiła policja w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina, powołując się na informację przekazaną przez komendanta głównego Iwana Wyhiwskiego podczas spotkania w Berlinie z szefem niemieckiego Federalnego Biura Policji Kryminalnej Holgerem Muenchem.

Obecnie ukraińska rządowa strona Children of War informuje o 19 546 przypadkach deportacji i sprowadzeniu z powrotem do kraju 388 osób poniżej 18. roku życia. Według tych danych w wyniku rosyjskiej agresji zginęło co najmniej 543 dzieci, a 1292 zostało rannych. 2060 dzieci ukraińska policja uznała za zaginione.

Eksperci i media jednak podkreślają, że te statystyki są znacznie zaniżone, a faktyczna liczba osób niepełnoletnich wywiezionych do Rosji może wynosić nawet kilkaset tysięcy.

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania dyktatora Rosji Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin i Lwowa-Biełowa są odpowiedzialni za zbrodnie polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.