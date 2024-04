Rosyjska "flota-widmo"

Włoski dziennik "Corriere della Sera" zaznacza, że w ostatnich dwóch lata, natychmiast po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, grupa okrętów wojennych zaczęła kursować między syryjskim portem Tartus a Noworosyjskiem nad Morzem Czarnym. Ruch tych jednostek zaczęli obserwować eksperci z brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute, zajmującego się kwestiami obrony i bezpieczeństwa. Swoimi wnioskami podzielili się z włoskim dziennikiem.

Ten szlak morski, nazwany "Sirian Express", służył transportowi broni i sprzętu, pozostawionych w Syrii po rosyjskiej interwencji w tym kraju, do portu nad Morzem Czarnym, by mógł zostać wykorzystany na froncie ukraińskim. Jest to, jak wyjaśniono, artyleria oraz pojazdy opancerzone.

Uzbrojenie przepłynęło przez terytorium UE

W ostatnim czasie na szlaku tym zauważono rosyjski statek Sparta IV, będący oficjalnie jednostką cywilną, a faktycznie należący do ministerstwa obrony Rosji. Sparta IV przepłynęła przez Morze Śródziemne, w tym przez Cieśninę Sycylijską na wodach międzynarodowych, eskortowana przez rosyjską fregatę.

"To znak, że na pokładzie był wrażliwy ładunek" - zaznaczono. Statek przepłynął przez Cieśninę Gibraltarską, a potem skierował się na północ i dopłynął do Królewca. "Jeśli tam wyładował środki wojskowe przeznaczone na Ukrainę, oznacza to, że to uzbrojenie przepłynęło przez terytorium Unii Europejskiej" - pisze mediolańska gazeta.

Następnie zauważono, że statek ten po trzech tygodniach postoju nad Bałtykiem wznowił rejs i pojawił się w rejonie Danii, a następnie wziął kurs na syryjski port Tartus.

"To znaczy, że rosyjskie statki - a są co najmniej cztery takie, jak Sparta - otworzyły nowy szlak, znacznie bardziej niebezpieczny, który biegnie koło naszych wód w kierunku Atlantyku" - wyjaśnia włoski dziennik.

Odnotowuje, że oprócz "Sirian Express" na Morzu Śródziemnym aktywna jest też "flota-widmo", pływająca pod banderą Panamy, Liberii czy Gabonu. Tankowce te nielegalnie eksportują rosyjską ropę przy wykorzystaniu systemu, uznanego za niebezpieczny dla środowiska, ponieważ na środku morza ładunek ten jest przenoszony na pokład innych jednostek.