Postrzelenie premiera

Według relacji świadków Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala.

Policja otoczyła kordonem okolicę, a Dom Kultury został ewakuowany. O bezpieczeństwo pozostałych członków rządu zadbała ochrona.

Według informacji Plus ONE DAY stan Fico jest bardzo poważny. Obecnie przebywa w helikopterze, który przewozi go do szpitala w Bańskiej Bystrzycy - podaje strona pluska.sk.

O tym, że stan premiera jest bardzo poważny pisze też słowacki portal Pravda.

Strzelec zatrzymany

Strzelec został zatrzymany przez policję.

Premier Słowacji został trafiony w brzuch.

Jest reakcja prezydent Słowacji

Jestem całkowicie zszokowany dzisiejszym brutalnym atakiem na premiera Roberta Fico, który potępiam z całą stanowczością. Życzę mu dużo siły w tym krytycznym momencie i szybkiego powrotu do zdrowia. Moje myśli są także z jego rodziną i bliskimi - napisała na X.com Zuzana Caputova.

Tusk: Robercie, myślami jestem z Tobą

Szokujące wieści ze Słowacji. Robercie, myślami jestem z Tobą w tej bardzo trudnej chwili - napisał premier Donald Tusk.