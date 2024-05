"Napoli On The Road" to pizzeria założona przez Michele Pascarella, który jest uznawany za pierwszego pizzaiolo, który wprowadził współczesną pizzę o wysokim brzegu do Wielkiej Brytanii. Menu zmienia się, co trzy miesiące, aby szanować środowisko i to, co oferuje nam natura.

Ranking najlepszych pizzeri

Zgodnie z werdyktem, w jego lokalach można delektować się "autentycznymi smakami pizzy neapolitańskiej ze współczesnymi akcentami. Długo fermentujące ciasto, wyrazista skórka, najwyższej jakości składniki, rozpływająca się w ustach konsystencja i bardzo wysoka strawność to tylko niektóre z zalet jego pizzy" - można przeczytać we włoskim przewodniku.

Na drugim miejscu znalazła sie pizzeria z Barcelony "Sartoria Panatieri", trzecie miejsce przypadło restauracji Via Toledo Enopizzeria z Wiednia.

Co z Polską?

Na 20. miejscu znalazła się pizzeria założona w 2015 roku "Zielona Górka" z Pabianic serwuje tradycyjną pizzę neapolitańską.

Na 28 miejscu niżej znalazł się warszawski lokal Ciao A Tutti. "Wybór ‘ciao;, najbardziej nieprzetłumaczalnego i powszechnie używanego włoskiego słowa na świecie, celebruje natychmiastowe i szczere połączenie z Włochami. Podobnie jak pizza, która serwowana jest tu od 2012 roku" - oceniło pizzerię jury.

Poprzednia edycja

W 2023 roku, trzy polskie pizzerie zostały wyróżnione w tym prestiżowym rankingu:

Pizzeria Ostro z Gdańska, która zajęła 34. miejsce. Słynie. Ciao a Tutti z Warszawy, które uplasowało się na 38. miejscu. Zielona Górka z Pabianic, która znalazła się na 46. miejscu.