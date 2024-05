Władimir Putin zasugerował, że Moskwa nie zastosuje się do wezwań prezydenta Francji Emmanuela Macrona do zawieszenia broni podczas letnich igrzysk olimpijskich. Z Macronem rozmawiał też telefonicznie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak powiedział po tej rozmowie, padły w niej słowa: "Bądźmy szczerzy... Emmanuel, nie wierzę w to".