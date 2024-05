Zgodnie z planem, 18-latkowie mieliby do wyboru wstąpienie do wojska w pełnym wymiarze na 12 miesięcy, służbę w brytyjskiej cyberobronie przez taki sam okres, gdzie uczyć się będą o logistyce, cyberbezpieczeństwie, zaopatrzeniu lub operacjach reagowania cywilnego, albo wolontariat przez jeden weekend w miesiącu przez rok - łącznie 25 dni - w policji, straży pożarnej, służbie zdrowia lub organizacjach charytatywnych zajmujących się osobami starszymi i potrzebującymi pomocy.

Pierwsze powołania w 2025

Szczegóły planu zostałyby ustalone przez nową Komisję Królewską, komitet doradczy, który jest powoływany w celu zbadania istotnych kwestii. Partia Konserwatywna zakłada, że pierwsi 18-latkowie zostaną powołani do służby we wrześniu 2025 roku. Oczekuje się, że koszt wyniesie około 2,5 mld funtów rocznie.

"Obywatelstwo niesie ze sobą nie tylko prawa, ale i obowiązki"

Sunak przekonuje, że nowa służba zapewni "młodym ludziom zmieniające życie możliwości" i pozwoli im "nauczyć się prawdziwych umiejętności, robić nowe rzeczy i przyczyniać się do rozwoju ich społeczności i naszego kraju". "Tym, którzy krytykują, że uczynienie jej obowiązkową jest nierozsądne, mówię: obywatelstwo niesie ze sobą nie tylko prawa, ale i obowiązki. Bycie Brytyjczykiem to coś więcej niż tylko kolejka do kontroli paszportowej" - napisał na łamach "The Mail on Sunday".

Jak dodał, wierzy, iż przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej pomoże wzmocnić "ducha narodowego", który pojawił się podczas pandemii. "To wspaniały kraj, ale pokolenia młodych ludzi nie miały możliwości ani doświadczenia, na które zasługują, a istnieją siły próbujące podzielić nasze społeczeństwo w tym coraz bardziej niepewnym świecie" - wyjaśnił.

Obowiązkową służbę wojskową zniesiono w 1960

Partia Konserwatywna przekonuje, że posunięcie to pomoże zapewnić, że ci młodzi ludzie, którzy są bezrobotni lub nie kształcą się ani nie uczą, a także ci, którzy wywodzą się ze środowisk nieproporcjonalnie mocno reprezentowanych w sprawach karnych, zostaną odciągnięci od "życia w bezrobociu i przestępczości".

Obowiązkową służbę wojskową w czasach pokoju wprowadził w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej rząd laburzystowskiego premiera Clemence'a Attlee. Od stycznia 1949 roku wszyscy sprawni fizycznie mężczyźni w wieku od 17 do 21 lat musieli służyć w siłach zbrojnych przez okres 18 miesięcy, przy czym okres ten został wydłużony w 1950 roku do dwóch lat. Obowiązkowa służba zniesiona została w 1960 roku.