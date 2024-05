Inwestor w nieruchomości, Larry Connor z Dayton i Patrick Lahey, współzałożyciel Triton Submarines chcą wybrać się na dno oceanu.

Wyprawa do wraku Titanica

Titanic, który zatonął w 1912 roku po zderzeniu z górą lodową, spoczywa teraz na dnie Atlantyku. Wrak jest ważnym miejscem historycznym i przyciąga wielu poszukiwaczy przygód, którzy chcą zobaczyć go na własne oczy.

Chcę pokazać ludziom na całym świecie, że choć ocean jest niezwykle potężny, może być cudowny, przyjemny i naprawdę zmieniający życie, jeśli podchodzi się do niego we właściwy sposób - powiedział Connor Wall Street Journal.

Statek wart 20 mln dolarów

Lahey zaprojektował statek o wartości 20 milionów dolarów o nazwie Triton 4000/2 Abyssal Explorer.

Patrick myślał i projektował to przez ponad dekadę. Ale nie mieliśmy materiałów i technologii - powiedział Connor.

Katastrofa OceanGate

Duet chce udowodnić, że podróż można przeprowadzić bez katastrofy - pomimo ekcplozji podwodnego pojazdu Titan w czerwcu, która zabiła wszystkie pięć osób na pokładzie, w tym CEO OceanGate, Stocktona Rusha.

Titan zmierzał do miejsca katastrofy Titanicu, kiedy nagle doszło do "katastrofalnej eksplozji" 18 czerwca.

Musimy zrobić, to zbudować sub, który może nurkować do głębin na poziomie Titanicu wielokrotnie i bezpiecznie i pokazać światu, że potrafimy to zrobić, a Titan był wynalazkiem - powiedział Lahey gazecie.