Na pokładzie, jak pisze "Daily Mail", jest jeden z najbogatszych ludzi Pakistanu, Shahzada Dawood oraz jego nastoletni syn Suleiman. Do tego brytyjski miliarder Hamish Harding, szef firmy OceanGate Stockton Rush oraz znany francuski odkrywca Paul-Henri Nargeolet.

Reklama

Trwa desperacki wyścig z czasem, tlenu na pokładzie łodzi wystarczy do czwartku, a istatnia zarejestrowana pozycja jednostki pokazuje, że była ona tuż nad wrakiem pasażerskiego liniowca, więc dotarcie do niej nie jest łatwe.

Reklama

Rejs kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów

Poszukiwana mała łódź podwodna co jakiś czas zabierała za opłatą turystów na obserwację wraku Titanica. Kilkudniowy rejs obserwacyjny do Titanica kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów i obejmuje jedno zejście nurkowe do wraku.

Jak informuje CNN, łódż o nazwie Titan jest zrobiona z włókna węglowego i tytanu i jest w stanie zabrac pięć osób na głębokość 4 tysięcy metrów. Stacja przypomina, że kiedy jeden z dziennikarzy CBS wziął udział w podwodnej wyprawie, to. opowiadał, że z łodzi nie można się wydostać - właz jest bowiem zamykany z zewnątrz na 17 śrub.

Słynny wrak spoczywa na głębokości 3800 m, około 600 km od wybrzeży kanadyjskiej prowincji Nowa Fundlandia. Titanic zatonął w 1912 r. Zginęło ponad 1500 spośród 2200 pasażerów i członków załogi, którzy znajdowali się na pokładzie.