Według Ukrainian Shipping Magazine Rosjanie ustawili stare barki, ustawione jedna za drugą, wzdłuż Mostu Krymskiego, aby chronić go przed ukraińskimi bezzałogowymi łodziami morskimi.

"Rosjanie przerzucają też dodatkowe systemy obrony powietrznej w rejon miasta Kercz. Odnotowaliśmy ich rozmieszczenie. Wskazuje to na przygotowania do uderzenia na ich logistykę wojskową" - informuje krymski ruch oporu Atesz w serwisie społecznościowym Telegram.

Reklama

Atak nieunikniony

Rosjanie są świadomi, że Ukraina przygotowuje się do ataku na Most Krymski. Kilka dni temu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa ostrzegła USA, Unię Europejską i Wielką Brytanię przed "miażdżącą reakcją". Według niej Kijów przygotowuje się do nowego ataku na most przy wsparciu Zachodu.

Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że trzeci atak na most Krymski jest "nieunikniony" - pisze brytyjski "The Guardian", powołując się na własne źródła. Most Krymski był atakowany w lipcu zeszłego roku i październiku 2022 roku.

30 maja Siły Obronne Ukrainy zniszczyły dwa rosyjskie kutry typu KS-701 "Tunec". Okręty brały udział w ochronie Mostu Krymskiego.