Kontakt z 67-letnim Mosley'em urwał się w środę po południu, gdy wracał pieszo z plaży. Żona lekarza zgłosiła jego zaginięcie w czwartek rano. Wtedy ruszyły poszukiwania mężczyzny.

Ciało znaleziono na brzegu

W niedzielę grecka policja poinformowała, że w pobliżu jednej z plaż na wyspie znaleziono ciało, które może należeć do brytyjskiego prezentera. Później lokalne władze potwierdziły, że to Mosley. Możliwe, że dziennikarz poczuł się słabo albo potknął się i wpadł do morza. Następnie wraz z prądem ciało zostało wyrzucone na brzeg.

Burmistrz Simi Lefteris Papakalodoukas zaznaczył, że temperatura w środę na wyspie była nie do zniesienia i w takich warunkach łatwo zemdleć.

Kim był Micheal Mosley?

Znany m.in. z telewizji BBC Mosley to prezenter, dziennikarz medyczny i autor książek o zdrowiu i żywieniu.