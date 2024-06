Jesienią 2022 roku bliscy Hulyi Sellavci znaleźli zwłoki kobiety w jej miejscu pracy. Podczas śledztwa okazało się, że Sellavci czterokrotnie zgłaszała policji, że otrzymuje groźby śmierci od męża. Małżeństwo było w separacji.

Wyrok za morderstwo żony

Mężczyzna, który miał zakaz zbliżania się do żony, został skazany za morderstwo małżonki z premedytacją, za co grozi dożywocie. Dodatkowo skazano go m.in. za zastraszanie, obrażanie i prześladowanie.

W związku z zaniedbaniem w sprawie śmierci kobiety do odpowiedzialności pociągniętych zostało też 12 policjantów.

Jesienią 2023 roku rodzina Sellavci pozwała MSW, żądając zadośćuczynienia. Jej zięć, będący zarazem adwokatem, podkreślał, że kobieta wielokrotnie zwracała się do służb i nie otrzymała odpowiedniej ochrony, co poskutkowało jej śmiercią.

MSW twierdziło natomiast, że wszystkie działania podjęto zgodnie z instrukcjami prokuratury i nie było podstaw do pociągnięcia nikogo do odpowiedzialności administracyjnej.

Odszkodowanie w wysokości 2,5 mln lir

Sąd w prowincji Izmir na zachodzie kraju zdecydował jednak, że resort ma wypłacić rodzinie ofiary odszkodowanie w wysokości 2,5 mln lir (około 77,2 tys. dol.).

Według szacunków serwisu Bianet w maju mężczyźni zabili w Turcji co najmniej 40 kobiet. Kolejnych 30 kobiet zginęło według mediów w "podejrzanych" okolicznościach.

Setki mordowanych kobiet w Turcji

Jak przekazała organizacja Amnesty International w raporcie dotyczącym sytuacji praw człowieka, w minionym roku w Turcji nadal powszechny był problem przemocy wobec dziewcząt i kobiet. W 2023 roku 315 kobiet zostało zabitych przez mężczyzn, a 248 zmarło w niewyjaśnionych okolicznościach.

Serwis Duvar ocenia, że w ostatnich latach Turcja podjęła szereg kroków, które doprowadziły do tego, że kobiety nie mają właściwej ochrony. W 2021 roku kraj oficjalnie wystąpił z konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Turcja jako pierwsza ratyfikowała tę konwencję - w 2012 roku - i jako pierwsza z niej wystąpiła.