Warren Buffet, założyciel funduszu Berkshire Hathaway, ma 93 lata. Wartość jego majątku to sporo więcej niż produkt krajowy brutto Bułgarii. Zgromadził go dzięki udanym inwestycjom giełdowym, dorabiając się w trakcie kariery przydomka „Wyrocznia z Omaha”. W rozmowie z "The Wall Street Journal" miliarder zdradził, że po raz kolejny zmienił testament.

Wg poprzedniej wersji testamentu 99 proc. majątku Buffetta miało trafić do Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz czterech organizacji powiązanych z jego rodziną - Fundacji Susam Thompson Buffet, Fundacji Sherwood, Fundacji Howarda G. Buffeta oraz Fundacji NoVo.

Kolejna wersja testamentu

Buffett wyjaśnił, że obecna wersja testamentu jest którąś z kolei. Stwierdził, że ma zaufanie do swoich dzieci i wierzy, że będą właściwie gospodarować pieniędzmi. Miliarder jest znany ze swojej działalności filantropijnej i przekazuje na cele charytatywne ogromne sumy. Jak podkreśla CNN, każde z dzieci Buffetta ma własne organizacje filantropijne.

"Jestem bardzo zadowolony z wartości, które wyznaje trójka moich dzieci i mam 100 procent zaufania co do tego, jak sobie poradzą" – powiedziała Buffett dziennikowi "WSJ". Mówi się, że wpływ na decyzję Buffetta ma odejście z fundacji Gatesów, byłej już żony Billa - Melindy Gates.

Działalność filantropijna

Warren Buffett zmienił testament, ale nadal będzie przekazywać fundusze na rzecz fundacji Gatesów. Wspiera ją od 18 lat.

W zeszłym roku Buffett przekazał około 870 milionów dolarów czterem organizacjom charytatywnym prowadzonym przez jego rodzinę, a w 2022 roku przekazał im około 750 milionów dolarów.

Po ostatnich darowiznach charytatywnych wartość majątku Buffeta wyceniana jest na 128 mld dolarów.