Malowidła w jaskiniach wzgórza Karampuang na wyspie Celebes przedstawiają dziką świnię oraz trzy postaci ludzkie i liczą co najmniej 52 300 lat, są zatem o ponad 5 tys. lat starsze niż znana dotąd twórczość jaskiniowa.

Prof. Maxime Aubert z Griffith University w Australii powiedział BBC News, że odkrycie zmieni wyobrażenie o ewolucji człowieka. Malowidło to opowiada skomplikowaną historię. To najstarszy istniejący dowód na opowieść. Świadczy o tym, że już wtedy ludzie byli zdolni do abstrakcyjnego myślenia – podkreślił.

Trzy postaci na malowidle

Świnia przedstawiona na malowidle ma częściowo otwarty pysk. Największa z postaci ludzkich wyciąga ręce i wydaje się trzymać w nich drąg. Drugą postać namalowano bezpośrednio przed świnią i ona także wydaje się trzymać kij, który może dotykać gardła zwierzęcia. Trzecia postać jest przedstawiona do góry nogami i jedna z jej rąk sięga w stronę głowy świni.

Zespołem naukowców kierował Adhi Agus Oktaviana, indonezyjski specjalista od sztuki naskalnej z Krajowej Agencji Badań i Innowacji (BRIN) w Dżakarcie. Mówi, że narracyjne opowiadanie historii od bardzo dawna było kluczową częścią wczesnej kultury ludzkiej w Indonezji.

Ludzie prawdopodobnie opowiadają historie od znacznie dłużej niż 51 200 lat, ale ponieważ słowa nie ulegają skamienieniu, możemy jedynie posłużyć się pośrednimi odpowiednikami, takimi jak przedstawienia scen w sztuce – a sztuka Sulawesi jest obecnie najstarszym tego typu dowodem, jaki jest znany archeologii – powiedział.

Najstarsze malowidła – wykonane ponad 72 tys. lat temu - odkryto w Afryce, są to jednak wzory geometryczne.

Dowód na "przebudzenie ludzkiego umysłu"

Nowy obraz, znajdujący się w wapiennej jaskini Leang Karampuang w regionie Maros-Pangkep w Południowym Sulawesi, przedstawia sztukę reprezentacyjną – abstrakcyjną reprezentację świata. Jest zatemdowodem na ewolucję procesów myślowych naszego gatunku, która dała początek sztuce i nauce.

Pytanie brzmi, co spowodowało to przebudzenie ludzkiego umysłu - zastanawia się Henry Gee, starszy redaktor czasopisma Nature, w którym opublikowano szczegóły. "Wydaje się, że coś wydarzyło się około 50 000 lat temu, wkrótce po tym, jak wymarły wszystkie inne gatunki ludzi, takie jak neandertalczycy i tak zwany Hobbit. To bardzo romantyczne myśleć, że w pewnym momencie coś wydarzyło się w ludzkim mózgu, ale myślę, że bardziej prawdopodobne jest, że istnieją jeszcze wcześniejsze przykłady sztuki przedstawiającej” - stwierdził.