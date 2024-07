Shannen Doherty zmarła po latach życia z rakiem, potwierdził People. Miała 53 lata.

Shannen Doherty nie żyje

"Z ciężkim sercem potwierdzam śmierć aktorki Shannen Doherty. W sobotę, 13 lipca, przegrała walkę z rakiem po wielu latach walki z chorobą" - potwierdziła wieloletnia publicystka Doherty, Leslie Sloane, w oświadczeniu dla magazynu.

"Oddana córka, siostra, ciotka i przyjaciółka była otoczona przez swoich bliskich, a także swojego psa, Bowiego. Rodzina prosi o zachowanie prywatności w tym czasie, aby mogli opłakiwać ją w spokoju" - kontynuowała Sloane.

Gwiazda Hollywood walczyła z rakiem

U gwiazdy "Beverly Hills 90210" po raz pierwszy zdiagnozowano raka piersi w 2015 roku.

Zdecydowanie mam dni, w których mówię: "Dlaczego ja? - mówiła słynna aktorka. A potem myślę: 'Dlaczego nie ja? Kto jeszcze? Kto oprócz mnie na to zasługuje? Nikt z nas.

Remisja choroby

W 2017 roku Doherty ujawniła, że jej rak piersi powrócił po remisji. Za kilka dni lub tygodni okaże się, że jestem w stadium 4. Mój rak powrócił i dlatego tu jestem - mówiła Doherty w programie Good Morning America. Nie sądzę, żebym to przetrawiła. To gorzka pigułka do przełknięcia na wiele sposobów.