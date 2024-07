Chiny podjęto decyzje ws. niewidzianych ministrów

Komitet Centralny (KC) oświadczył w komunikacie opublikowanym przez agencję Xinhua, że "przyjął rezygnację towarzysza" Qin Ganga z członkostwa w tym gremium.

Dodatkowo KC potwierdził "wydalenie" gen. Li Shangfu oraz dwóch oficerów Sił Rakietowych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (AL-W), Li Yuchao i Sun Jinminga, z Partii Komunistycznej, a zatem jednocześnie z KC, za "poważne naruszenia dyscypliny i prawa" - co jest eufemizmem dla korupcji.

Decyzja o wydaleniu tej trójki z KC sugeruje surowsze konsekwencje polityczne w porównaniu do Qin Ganga.

Ministrowie oskarżani ws. afer

Li Shangfu i Wei Fenghe, który sprawował funkcję ministra obrony przed Li, zostali w zeszłym miesiącu wydaleni z KPCh pod zarzutem łapówkarstwa. W AL-W trwa od długiego czasu szeroko zakrojona czystka antykorupcyjna. Oprócz tych dwóch byłych ministrów obrony w aferę zamieszanych jest dziewięciu najwyższych rangą generałów.

Li został powołany do Centralnej Komisji Wojskowej w październiku 2022 r., a 12 marca 2023 r. mianowano go ministrem obrony. Od czasu objęcia urzędu do dymisji minęło siedem miesięcy, co czyni go najkrócej urzędującym szefem resortu obrony ChRL. Li nie był widziany w przestrzeni publicznej od 29 sierpnia ubiegłego roku.

Z kolei Qin Gang został niespodziewanie zdymisjonowany ze stanowiska ministra spraw zagranicznych w lipcu ubiegłego roku po siedmiu miesiącach pełnienia tej funkcji, a od tego czasu również nie był widziany publicznie. W październiku został usunięty z Rady Państwa, a w lutym "zrezygnował" z członkostwa w chińskim parlamencie.