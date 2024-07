Chiny chcą przetestować możliwość zmiany kursu asteroidy przez uderzenie w nią rozpędzoną sondą kosmiczną. Podobny, udany test przeprowadzili niedawno Amerykanie i Pekin chce sprawdzić swoje możliwości w tym zakresie.

Szczegóły chińskiego planu

Chińska misja bierze na cel asteroidę XF261, a statki ruszą w przestrzeń kosmiczną w 2027. Tak, statki, bo Pekin planuje wysłać dwie sondy. Jedną, by zmieniła kurs asteroidy i drugą, by dokładnie przebadała kosmiczną skałę. A także by przez rok od uderzenia towarzyszyła asteroidzie i przekazywała raporty, jak zderzenie wpłynęło na trajektorię lotu.

Asteroid 2015 XF261 ma średnicę 30 metrów i na początku lipca przeleciał w odległości 51 milionów kilometrów od Ziemi.