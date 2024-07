Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot? Ile musi być opóźniony lot żeby dostać odszkodowanie? – wiele osób, które doświadczyło tej niedogodności zadaje sobie pytania o odszkodowanie za opóźniony lot.

Możliwość uzyskania odszkodowania w takiej sytuacji w wielu częściach świata nie jest możliwa, ponieważ nie ma tam prawa, które chroniłoby pasażerów w ten sposób. Na terenie Unii Europejskiej regulacje te zostały wprowadzone za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku nr 261/2004. To właśnie dzięki tym regulacjom pasażer uzyskał ochronę w przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu, niewpuszczenia na pokład samolotu lub zagubienia bagażu.

W jakich przypadkach można uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Choć opóźniony lot to zmora wielu pasażerów, niewielu z nich wie, że może w takiej sytuacji ubiegać się o odszkodowanie. By tak się stało muszą być spełnione pewne warunki. Kiedy opóźniony lot kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania i w jakiej wysokości odszkodowanie przysługuje pasażerowi?

Pasażerowi przysługują roszczenia gdy opóźnienie samolotu wyniosło co najmniej 3 godziny. Opóźnienie rozumiane jest w tym przypadku jako godzina przylotu do miejsca docelowego.

Istotny jest również teren, na jakim doszło do opóźnienia. Jak wspomnieliśmy wyżej, odszkodowanie należy się w przypadku gdy lot odbywał się na terytorium Unii Europejskiej, miejsce wylotu było w UE lub jeśli samolot leciał z państwa trzeciego do Unii Europejskiej, a linia lotnicza to przewoźnik europejski.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od takich czynników jak długość trasy lotu oraz tego, ile wynosiło opóźnienie. Jeśli lot odbywał się na terytorium UE to odszkodowanie będzie wynosiło 250 euro w przypadku gdy trasa była nie dłuższa niż 1500 km. W przypadku trasy, która wynosiła ponad 1500 km pasażer może starać się o 400 euro odszkodowania. Z kolei w przypadku opóźnienia na trasie powyżej 3500 km, pasażer może wystąpić o 600 euro odszkodowania.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

W przypadku gdy lot spełnia przesłanki kwalifikujące do uzyskania odszkodowania w pierwszej kolejności należy skontaktować się z linią lotniczą. Wiele linii lotniczych posiada formularz, który należy wypełnić w przypadku starania się o odszkodowanie.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne wystosowanie pisma opisz dokładnie sytuację i załącz dokumenty, które potwierdzą twoją rezerwację. Wskaż także jakiego lotu dotyczy opóźnienie (data, godzina, trasa) i ile czasu wyniosło opóźnienie.

Nadzwyczajne okoliczności. Czy wówczas przysługuje odszkodowanie?

W rozporządzeniu 261/2004 wskazano przesłanki, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika w przypadku gdy opóźnienie trwało powyżej 3 godzin. Odszkodowanie może nie przysługiwać w przypadku gdy było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

Nadzwyczajne okoliczności oznaczają sytuację niezależną od przewoźnika i niemożliwą do uniknięcia pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Należą do nich m.in.: zagrożenie bezpieczeństwa, destabilizacja polityczna, złe warunki meteorologiczne, a także strajki osób niezatrudnionych przez przewoźnika oraz zamknięcie przestrzeni powietrznej.