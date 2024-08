"Rosyjska telewizja państwowa podała, że Rosja miała podejrzenia, iż Ukraina planowała zaatakować Rosję podczas parady z okazji Dnia Marynarki Wojennej, w której w zeszłym miesiącu uczestniczył prezydent Władimir Putin" – pisze Reuters.

Reklama

Tajemnica państwowa

Dzień Marynarki Wojennej obchodzony był w Rosji 28 lipca. Rosyjska telewizja powiadomiła, że szczegóły rzekomych planów ukraińskiego ataku objęte są tajemnicą państwową.

Interwencja Rosji w USA

Telewizja zacytowała "wiceministra spraw zagranicznych (Rosji) Siergieja Riabkowa, który powiedział, że obawy były tak duże, że minister obrony Andriej Biełousow skontaktował się w sprawie podejrzeń z ministrem obrony USA Lloydem Austinem".

Odwołanie obchodów

Dwa dni przed uroczystościami Dnia Marynarki Wojennej Rosji brytyjskie ministerstwo obrony powiadomiło, że kluczowa część obchodów, planowana w Kronsztadzie koło Petersburga, została odwołana ze względów bezpieczeństwa.

"To już nie pierwszy raz od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę (w 2022 roku), gdy (różne) wydarzenia w Rosji są odwoływane (ze względów bezpieczeństwa). Niemniej, to wydarzenie jest najbardziej doniosłe spośród nich, co wskazuje na coraz większe trudności (Kremla) z zagwarantowaniem bezpieczeństwa swoim siłom zbrojnym" - zauważył wówczas resort obrony w Londynie.