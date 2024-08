Zgodnie z prawem międzynarodowym Ukraina ma prawo do obrony przed rosyjską agresją, a obejmuje ono także uderzenie we wroga na jego terytorium - oświadczył w czwartek rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano, pytany o działania sił ukraińskich w obwodzie kurskim, gdzie doszło do jednego z największych ataków na terytorium Rosji od początku wojny.