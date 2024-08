Problemy 23-letniej Chidimmy Adetshiny zaczęły się w lipcu, gdy organizator konkursu Miss RPA ogłosił, że została zakwalifikowana do ścisłego finału, który ma być rozstrzygnięty w sobotę. Tysiące osób w mediach społecznościowych w niewybredny sposób podważało jej prawo do ubiegania się o tytuł najpiękniejszej dziewczyny w RPA. Ksenofobicznych ataków nie szczędzili jej ministrowie wyłonionego niedawno rządu jedności narodowej, wzywając do jej dyskwalifikacji.

Urodziła się i wychowała w RPA

Chidimma urodziła się i wychowała w RPA, jest studentką prawa, ma paszport RPA, jej ojciec jest Nigeryjczykiem, ale problemów przysporzyło jej pochodzenie matki. Według dokumentów jest obywatelką RPA, której rodzice przybyli z Mozambiku. Ale ministerstwo spraw wewnętrznych w środę poinformowało, że matka dziewczyny mogła dopuścić się kradzieży tożsamości. Jak podejrzewają urzędnicy, zgłaszając w urzędzie narodziny córki, kobieta wpisała w dokumentach południowoafrykańskie nazwisko Adetshina zamiast swojego.

RPA zaczęła przyznawać obywatelstwo z urodzenia po 1995 roku, a Adetshina urodziła się w 2001 roku, więc zgodnie z prawem jest obywatelką RPA. Stephanie Weil, dyrektor generalna konkursu piekności powiedziała, że jest on otwarty dla wszystkich kobiet, które są gotowe służyć swojemu krajowi. Poza nowymi zasadami, które dopuszczają kobiety zamężne i rozwiedzione, a także matki, główną motywacją uczestniczki powinno być to, że „jesteś Południowoafrykańczykiem i reprezentujesz nasze wartości”, wyjaśniła.

"Wszczęliśmy pilne postępowanie prawne"

Jednak w czwartek zastępca lidera współrządzącego w RPA Sojuszu Patriotycznego (PA) Kenny Kunene, wsparty przez ministra sportu i kultury Gaytona McKenzie, uznał, że Chidimma nie reprezentuje południowoafrykańskich wartości, bo w mediach społecznościowych pokazała się w stroju nigeryjskim. Wszczęliśmy pilne postępowanie prawne w celu uniemożliwienia tej Nigeryjce, Chidimmie Adetshinie, udziału w konkursie Miss Republiki Południowej Afryki. Dokumenty już są w sądzie, powiedział w Kunene.

Dla polityków w RPA konkurs piękności nie jest błahostką; zaangażowali w spór swój czas i powagę, ponieważ - jak przekonywał Kunene - Miss Republiki Południowej Afryki ma być patriotyczną ambasadorką kraju, gdziekolwiek się uda na świecie. Musi reprezentować to, co najlepsze w byciu młodą południowoafrykańską kobietą.

Finał Miss RPA odbędzie się w sobotę w SunBet Arena w Pretorii. Tego samego dnia sąd w tym mieście rozstrzygnie sprawę jej pochodzenia.