Konkurs powstał, po to, by promować najwyższej jakości projekty przestrzeni publicznych, które przyczyniają się do integracji lokalnych społeczności, poprawy jakości życia mieszkańców, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, a także rewitalizacji zabytków i przestrzeni o wartości historycznej - podano w komunikacie.

Najlepsza przestrzeń publiczna. Kryteria ocen

Jak czytamy na stronie towarzystwa w konkursie oceniane są projekty, które wyróżniają się atrakcyjnością urbanistyczną oraz architektoniczną, a także zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku, takich jak błękitno-zielona infrastruktura.

Komisja konkursowa będzie także analizować sposób finansowania inwestycji, w tym sposób wykorzystania funduszy unijnych, samorządowych i prywatnych.

Warunki przystąpienia do konkursu

Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne, które wpływają na swoje otoczenie np. na terenie osiedla lub dzielnicy.

Do konkursu nie mogą przystąpić realizacje o charakterze monofunkcyjnym, jak baseny, place zabaw czy boiska, a także obiekty, które dostępne są odpłatnie i tylko w wyznaczonych godzinach.

Do kiedy trwa konkurs?

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zgłoszenia mogą nadsyłać zarówno samorządy, jak i osoby fizyczne oraz prawne. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 10 września 2024 r.

W drugim etapie wybrane projekty zostaną poproszone o bardziej szczegółowego opisu inwestycji i będzie można je przesyłać do końca października 2024 r.