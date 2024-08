Wykres pokazuje zmiany w liczbie urodzeń i obejmuje okres od 2022 do 2023 roku. Nasz kraj jest na ostatnim miejscu tej listy. W Polsce liczba urodzeń spadła o 10,5 proc. Oprócz nas największe problemy ma Irlandia ze spadkiem urodzeń o 10,3 proc. oraz Czechy - spadek o 10 proc.

Reklama

Wyniki dodatnie miały Filipiny, Tajlandia i Malezja oraz Norwegia. Dobrze wypadły także takie kraje jak Dania, USA i Holandia.

Populacja Polski gwałtownie się kurczy

Populacja Polski w 2100 roku skurczy się do ok. 19,33-19,43 mln osób - wynika z najnowszego raportu "World Population Prospects 2024", przygotowanego przez agendę ONZ. Teraz według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce mieszka 37 mln 595 tys. osób. Ale przy takich trendach demograficznych może zmniejszyć się do 1 miliona.

W raporcie jako punkt wyjścia założono, że w styczniu 2024 roku populacja Polski liczyła 38,7 mln. Zgodnie z raportem w 2030 roku populacja Polski skurczy się do 37,29 mln. W 2040 roku spadnie do 35,29 mln, a w 2050 roku spadnie do 32,9 mln. W 2075 roku populacja ma wynieść 25,69 mln.

Dane te skomentował Mateusz Łakomy, ekspert ds. demografii. "Już wiemy! Według zaktualizowanej prognozy demograficznej ONZ, która pojawiła się dzisiaj, jeśli nic się nie zmieni, to liczba ludności Polski w roku 2100 wyniesie 14,5 mln. ALE: ta liczba wciąż jest… przeszacowana. Dlaczego? - napisał na platformie X.

Ludność Polski. Dane GUS