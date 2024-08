Musk rozmawiał z Trumpem. Około miliard wyświetleń

Rozmowa wstępnie zaplanowana była na godz. 20 w poniedziałek czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o godz. 2 w nocy czasu polskiego. Ponad czterdziestominutowe opóźnienie wynikało z problemów technicznych platformy X. Elon Musk za te trudności obwinił rozproszony atak typu "odmowa usługi" – tzw. DDOS. Jest to rodzaj cyberataku, podczas którego serwer lub sieć jest zalewana spamem w celu jej zamknięcia. Jednak zarządzający platformą nie odpowiedzieli na prośby o szczegółowe informacje lub dowody na cyberatak.

We wtorek platforma X na swym oficjalnym koncie na portalu podała całościowe dane dotyczące wydarzenia. Według tych danych pomiędzy 19:47 a 22:47 czasu wschodnioamerykańskiego post Donalda Trumpa zapraszający do rozmowy miał 73 mln wyświetleń. W tym czasie powstały 4 mln postów odnoszących się do wydarzenia, które miały 998 mln wyświetleń.

Według Elona Muska wyniki oglądalności jego rozmowy z Donaldem Trumpem już jutro okażą się znacznie większe.

Szokujący wywiad Muska z Trumpem

"Dobrze dogadywałem się z Putinem i mam nadzieję, że znowu tak będzie" - stwierdził były prezydent USA Donald Trump w rozmowie ze wspierającym go miliarderem Elonem Muskiem na portalu X. Kandydat Republikanów obwinił Joe Bidena za rosyjską inwazję na pełną skalę, a równocześnie potępił "pucz" Demokratów przeciwko obecnemu prezydentowi.

Wojna w Ukrainie była jednym z wielu tematów ponaddwugodzinnej chaotycznej i dygresyjnej rozmowy między dwoma miliarderami. Choć Musk zapowiedział, że wyborcy będą mogli usłyszeć Trumpa "takiego, jakim jest naprawdę", to treść rozmowy w dużej mierze była zbieżna z wieloma wiecowymi przemówieniami Trumpa, a Musk niemal wyłącznie przytakiwał swojemu rozmówcy.