Geolokalizacja z 14 i 15 sierpnia wskazywała, że siły rosyjskie posunęły się naprzód w Grodiwce na wschód od Pokrowska, Mykołajiwce na południowy wschód od Pokrowska, prawdopodobnie zajęły też miejscowości Żełanne i Orliwkę.

Rosyjskie źródła twierdziły, że siły rosyjskie posunęły się naprzód w pobliżu i w obrębie Żurawki, które znajduje się południowy wschód od Pokrowska. Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) siły rosyjskie zajęły Iwaniwkę (na wschód od Pokrowska) już 13 sierpnia.

Ukraiński żołnierz: Rosjanie mają dużą przewagę

Ukraiński żołnierz walczący w rejonie Pokrowska powiedział 15 sierpnia, że siły rosyjskie mają przewagę piechoty 10 do 1 na tym obszarze i przeprowadzają ataki piechoty od wschodu do zachodu każdego dnia. Inny ukraiński żołnierz stwierdził, że siły rosyjskie znajdują się mniej niż sześć kilometrów od Sełydowe, które znajduje się na południowy wschód od Pokrowska, co jest zgodne z oceną ISW dotyczącą rosyjskich postępów na tym obszarze.

144 starcia w ciągu doby

Sztab Generalny w swoim piątkowym raporcie poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 144 starcia. Najbardziej intensywne walki toczyły się w rejonie Pokrowska, a wróg "aktywnie nacierał również w kierunku Torecka i Kurachowa" - czytamy w komunikacie. (https://tinyurl.com/3fs9ffcz)

"W sektorze kupańskim doszło do 16 starć. W sektorze kramatorskim doszło do czterech starć w okolicach miejscowości Czasiw Jar. Wróg nie odniósł sukcesu. W sektorze toreckim Rosjanie atakowali 20 razy. W sektorze pokrowskim nasi obrońcy odparli 41 ataków wroga w okolicach Pantelejmoniwki, Suchej Bałki, Kałynowa, Zielonego Pola, Nowotoreckiego, Mykołajiwki, Nowohrodiwki, Nowożelannego" - zaznaczył Sztab Generalny.

Taktyczne okrążanie sił ukraińskich

Siły rosyjskie kontynuują taktyczne okrążanie sił ukraińskich na południowy wschód od Pokrowska, a ostatnio poczyniły potwierdzone postępy na tym obszarze - napisał w najnowszym raporcie amerykański ISW.