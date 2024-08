Białoruś nie będzie zatrzymywać migrantów chcących dotrzeć do Unii Europejskiej – oznajmił Alaksandr Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskiej stacji Rossija 24. W ten sposób białoruski dyktator odniósł się do informacji niemieckiego dziennik "Der Tagesspiegel", że Polska zmusiła Chiny do wywarcia presji na Łukaszenkę w celu ograniczenia liczby migrantów wysyłanych na granicę z Polską.