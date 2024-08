Rosjanin z francuskim paszportem, który przyleciał bezpośrednio z Azerbejdżanu, był poszukiwany przez francuski wymiar sprawiedliwości za brak współpracy z organami ścigania w związku z działaniem stworzonego przez siebie komunikatora, wykorzystywanego przez przestępców. "Telegram jest siedliskiem treści o charakterze przestępczym" – komentuje TF1 Info. Według francuskich śledczych, cytowanych przez portal, Telegram "przez lata stał się najlepszą platformą dla przestępczości zorganizowanej".

Jakie zarzuty usłyszy Durow?

W niedzielę 39-letni Durow może usłyszeć zarzuty w związku z szeregiem przestępstw, wśród których jest terroryzm, handel narkotykami, oszustwa, pranie pieniędzy i rozpowszechnianie treści pedofilskich. Po przedstawieniu zarzutów twórca Telegrama ma zostać tymczasowo aresztowany. "Na swojej platformie (Durow) pozwolił na popełnienie niezliczonych wykroczeń i przestępstw, w przypadku których nie zrobił nic, aby je złagodzić lub współpracować (w celu ich zwalczania - red)" – mówi TF1 Info źródło związane ze sprawą.

Francuskie media dziwią się, że Durow, który wiedział o możliwości zatrzymania, pojawił się we Francji, której do tej pory raczej unikał, podróżując m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, krajów byłego ZSRR czy państw Ameryki Południowej.

Według TF1 Info, aresztowania Durowa ma m.in. dać sygnał przestępcom, działającym na Telegramie, a także wywrzeć presję na kraje europejskie, aby walczyć z zaszyfrowanymi wiadomościami w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Kim jest Paweł Durow?

Paweł Durow urodził się 1984 r. i jest rosyjskim przedsiębiorcą i jednym z najbogatszych rosyjskich oligarchów. Według listy Forbesa z 2021 r. znalazł się na 9. miejscu największych miliarderów Rosji z majątkiem szacowanym na 17,2 mld dol.

Paweł Durow założył platformę do przesyłania wiadomości w 2013 roku wraz ze swoim bratem Nikolaiem. Durow opuścił Rosję w 2014 r., odmawiając spełnienia żądań Kremla dotyczących zamknięcia grup opozycyjnych w portalu społecznościowym VK, który założył mając 22 lata. Opuścił VK po sporze z jego właścicielami powiązanymi z Kremlem i skupił się na Telegramie, aplikacji, którą założył wraz z bratem Nikołajem w 2013 r.

Miliarder Durow mieszka w Dubaju, gdzie Telegram ma swoją siedzibę, i posiada obywatelstwo Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Niedawno powiedział, że próbował osiedlić się w Berlinie, Londynie, Singapurze i San Francisco, zanim wybrał Dubaj, który chwalił za środowisko biznesowe i "neutralność".

Jak działa Telegram?

Początkowo Telegram był podobny do innych aplikacji do przesyłania wiadomości, ale od tego czasu rozwinął się i stał się bardziej samodzielną siecią społecznościową. Oprócz komunikacji jeden na jeden użytkownicy mogą dołączać do grup liczących do 200 000 osób i tworzyć "kanały" transmisyjne, które inni mogą śledzić i na których mogą zostawiać komentarze.

Telegram oferuje szyfrowane wiadomości end-to-end i pozwala użytkownikom tworzyć kanały do ​​rozpowszechniania informacji wśród obserwujących. Szczególnie popularna w byłym Związku Radzieckim, aplikacja jest szeroko wykorzystywana przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jego otoczenie, a także polityków na całej Ukrainie, do udostępniania informacji o wojnie. Jest to również jedno z niewielu miejsc, w których Rosjanie mogą uzyskać niefiltrowane informacje o konflikcie, po tym jak Kreml zaostrzył kontrolę mediów w następstwie pełnoskalowej inwazji.