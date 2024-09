Ameti jest pochodzącą z Bośni, a urodzoną w Kosowie w 1992 roku polityk Zielonej Partii Liberalnej (GLP) i zwolenniczą "postępowych wartości i otwartej Szwajcarii". Określa siebie zarówno jako muzułmankę, jak i agnostyczkę. Jej publikacja w mediach społecznościowych, ze zdjęciami, na których strzela z wiatrówki do obrazu Maryi z dzieciątkiem Jezus, wywoła oburzenie. Polityk szybko usunęła zdjęcia i przeprosiła. Oprócz tego zrezygnowała z kierowania partią Zielonych Liberałów w kantonie Zurych, a ugrupowanie to ogłosiło również postępowanie w sprawie wydalenia Ameti. Jednocześnie dochodzenie ws. tego incydentu prowadzi policja w Zurychu.

"Niezwykle brutalny czyn"

Po tej aferze episkopat szwajcarski wezwał do poszanowania osoby ludzkiej i jej przekonań religijnych. Członkowie Konferencji Biskupów Szwajcarii zdecydowanie potępili takie zachowanie. W oświadczeniu napisali, że gdyby nawet pominąć wyraźnie widoczną na tym obrazie symbolikę religijną, to wykorzystywanie podobizny Niewiasty z Dzieciątkiem do ćwiczenia się w strzelaniu z broni palnej jest czynem niezwykle brutalnym i pozbawionym szacunku dla osoby ludzkiej.

Biskupi o szacunku dla innych

"Podobnie jak wielu katolików, szwajcarscy biskupi zostali zranieni w swojej wrażliwości religijnej. Są wdzięczni za wystosowaną przez Saniję Ameti do biskupa Chur prośbę o przebaczenie. Nic jednak nie zwalnia ich od publicznego wyrażenia głębokiej dezaprobaty. W naszym społeczeństwie ważne jest, aby edukacja aktywnie przyczyniała się do poszanowania osoby ludzkiej i jej przekonań religijnych" – napisali szwajcarscy biskupi.