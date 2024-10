Wyburzenie głównego budynku rezydencji Putina

Jak wynika z doniesień serwisu Projekt, główny budynek rezydencji Władimira Putina w Soczi, znanej jako "Boczarow ruczaj", został wyburzony na początku bieżącego roku. Informacje te opierają się na analizie zdjęć satelitarnych, które wskazują na brak struktury w miejscu, gdzie wcześniej stała rezydencja. Oficjalnie nie informowano o pracach budowlanych w tej okolicy.

Strach przed atakami dronów

Reklama

Dziennikarze Projektu zauważyli, że Putin przestał odwiedzać Soczi, mimo że wcześniej regularnie spędzał tam czas, zwłaszcza jesienią i wiosną. Ostatnia jego wizyta miała miejsce siedem miesięcy temu. Źródła zbliżone do prezydenta Rosji potwierdziły, że obawa przed ukraińskimi dronami, które od zeszłego roku zaczęły docierać do Soczi, skłoniła go do unikania tego miasta nad Morzem Czarnym.

W marcu tego roku Putin oficjalnie spotkał się w Soczi z Rafaelem Grossim, dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Dziennikarze sugerują jednak, że spotkanie miało miejsce w innym budynku rezydencji, a nie w wyburzonym "Boczarow ruczaju".

Reklama

Piloci prezydenckich samolotów wyłączają transpondery

W związku z zagrożeniem ze strony ukraińskich dronów, piloci samolotów używanych przez prezydenta Rosji zaczęli wyłączać transpondery podczas lotów, co utrudnia śledzenie ich trasy. To dodatkowy środek ostrożności w obliczu rosnących obaw o bezpieczeństwo Putina.