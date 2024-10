Nowe możliwości ukraińskiej marynarki wojennej

Ukraińska korweta Hetman Iwan Mazepa (F211), nowo zbudowany okręt, przeszła testy operacji śmigłowcowych z użyciem helikoptera SH-60 Seahawk. Na pokładzie flagowego okrętu Ukrainy wylądował turecki śmigłowiec. Wideo z tej operacji zostało opublikowane przez Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy, ukazując możliwości nowej korwety w zakresie współpracy z lotnictwem morskim. Choć Ukraina nie dysponuje obecnie śmigłowcami Seahawk, pokaz ten podkreśla zdolność korwety do obsługi nowoczesnych statków powietrznych.

Reklama

Wszechstronność operacyjna

SH-60 Seahawk to wielozadaniowy helikopter, który może pełnić różnorodne role, w tym poszukiwanie i ratownictwo oraz zwalczanie okrętów podwodnych. Jego projekt pozwala na operowanie zarówno na pokładzie, jak i w wewnętrznym hangarze korwety, która ma na celu prowadzenie misji od obrony powietrznej po walkę elektroniczną, co czyni ją wszechstronnym narzędziem w rękach ukraińskiej marynarki.

Nowe wyzwania i przyszłość floty

Obecnie, siły morskie Ukrainy korzystają głównie ze śmigłowców Ka-27 z czasów ZSRR, jednak ich stan operacyjny pozostaje niepewny. Dodatkowo, Ukraina otrzymała wsparcie w postaci helikopterów Sea King od międzynarodowych sojuszników, które są wykorzystywane do zadań poszukiwawczo-ratowniczych i transportowych. Testy przeprowadzone na Hetmanie Iwanie Mazepie wskazują na ambitne plany modernizacji floty i zdolność do przystosowywania się do nowych wyzwań operacyjnych w regionie Morza Czarnego.