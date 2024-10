Potencjalni europejscy rozmówcy Trumpa

Z kilku europejskich liderów, Mark Rutte, nowy sekretarz generalny NATO, wydaje się być najbardziej odpowiednim kandydatem do rozmowy z Trumpem. Wspierają go jednak również Viktor Orban, Giorgia Meloni i Andrzej Duda, którzy są ideologicznie zbliżeni do amerykańskiego byłego prezydenta.

Wyzwania dla UE i NATO

Fragmentacja podejścia europejskich państw do potencjalnej administracji Trumpa stwarza zagrożenie dla jedności w NATO - wskazuje dziennik. Dwustronne negocjacje mogą doprowadzić do osłabienia wspólnej polityki bezpieczeństwa, co budzi obawy w kontekście przyszłości transatlantyckich relacji.

Kluczowa rola Polski w strategii bezpieczeństwa

Polska, ze względu na swoją strategiczną pozycję na wschodniej flance NATO, odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu silnych relacji z USA. Spotkania Andrzeja Dudy z Trumpem mogą przyczynić się do stabilizacji współpracy między Polską a Ameryką, co jest istotne dla bezpieczeństwa narodowego w regionie. "Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Trumpem w kwietniu i mógł pomóc przekonać go, by pozwolił Republikanom odblokować pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 60 miliardów dolarów w Kongresie USA" - oceniono.