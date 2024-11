Trump grozi zemstą i kontrolą nad urzędnikami

"NYT" podkreśla, że Trump planuje szukać politycznej zemsty, użyć sił zbrojnych do masowych deportacji, a nawet pozbawić demokratyczne stany pomocy federalnej w razie katastrof. Trump, zdaniem redakcji, już wyciągnął wnioski z pierwszej kadencji, kiedy niektóre jego plany były hamowane przez mniej lojalnych współpracowników. Tym razem, zapowiada, że będzie otaczał się jedynie oddanymi sojusznikami, którzy w pełni zrealizują jego rozkazy.

Reakcja na krytykę: "Uwierzcie mu"

Jednym z najczęściej powtarzanych przez Trumpa planów jest wszczęcie postępowań przeciw osobom, które go krytykowały, w tym przeciw prezydentowi Joe Bidenowi, wiceprezydent Kamali Harris i innym urzędnikom. W artykule przytoczono dane, według których były prezydent ponad 100 razy publicznie groził śledztwami lub karami wobec przeciwników politycznych. "Uwierzcie mu" – apeluje redakcja do swoich czytelników.

Groźby wobec migrantów i użycie wojska

Trump zapowiada także mobilizację Gwardii Narodowej, aby deportować miliony migrantów. Jego doradca Stephen Miller mówił o planach stworzenia obozów przy granicach USA. Wypowiedzi te budzą obawy przed masowymi i agresywnymi działaniami, które mogą zostać podjęte przeciw osobom poszukującym schronienia.

Ryzyko eskalacji przemocy i powtórki z Kapitolu

"NYT" przypomina, że Trump może ponownie zainspirować swoich zwolenników do aktów przemocy, podobnych do ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Choć obecnie Trump nie pełni funkcji prezydenta, kolegium redakcyjne przestrzega, że może ponownie wykorzystać swoje wpływy, by eskalować napięcia polityczne i społeczne.

Przymusowe testy ideologiczne i ograniczenie funduszy dla szkół

Jedną z kontrowersyjnych zapowiedzi Trumpa jest wprowadzenie ideologicznych testów, aby decydować, które szkoły mają otrzymać finansowanie federalne. Zdaniem "NYT", taki krok miałby na celu zmuszenie placówek edukacyjnych do dostosowania się do określonej wizji politycznej byłego prezydenta.

Stosunek do NATO: potencjalne zagrożenie dla sojuszu

W artykule przypomniano, że Trump w przeszłości rozważał wyprowadzenie USA z NATO. Mimo że ostatecznie zrezygnował z tego planu pod wpływem sojuszników europejskich, jego postawa wobec Sojuszu pozostała sceptyczna. "NYT" ostrzega, że w przypadku powrotu do władzy Trump może podjąć działania, które podważyłyby stabilność NATO, nawet bez oficjalnego wystąpienia USA z jego struktur.

Podsumowanie ostrzeżeń: "Uwierzcie mu"

Kolegium redakcyjne "NYT" zakończyło artykuł przypomnieniem, że wiele spośród dotychczasowych działań Trumpa było blokowanych przez osoby z jego administracji, jak John Kelly i James Mattis, którzy starali się powstrzymać byłego prezydenta przed impulsywnymi decyzjami. W przypadku reelekcji, Trump prawdopodobnie nie dopuści do powtórzenia takiej sytuacji, dobierając jedynie lojalnych współpracowników.