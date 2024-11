Według prorządowego dziennika "Wiedomosti", ambasada Malty w Moskwie potwierdziła, że zaproszenie na spotkanie OBWE dotyczy wszystkich krajów członkowskich, w tym Rosji. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, oświadczyła, że Ławrow jest zdecydowany wziąć udział w wydarzeniu i planuje wyjazd na Maltę.

Reklama

Sankcje na Ławrowa

Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Ławrow został objęty sankcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię, a także inne kraje, takie jak Kanada, Australia i Japonia. Mimo to, jako minister spraw zagranicznych, Ławrow ma możliwość podróżowania do krajów UE na spotkania o charakterze dyplomatycznym, co pozwala mu na ewentualny wjazd na Maltę.