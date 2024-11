Czym są głowice termobaryczne?

Głowice termobaryczne uwalniają łatwopalny aerozol na krótko przed eksplozją. Podczas detonacji mieszanina spala się wraz ze znajdującym się w powietrzu tlenem, czego efektem jest silna fala uderzeniowa i zabójcza dla ludzi gwałtowna zmiana ciśnienia.

Bardziej niszczycielskie drony

Z badań, jakim zostały poddane fragmenty dronów kamikadze, wynika, że wyposażone są one także w rosyjskie systemy nawigacyjne Kometa i chińskie panele sterowania. Do tej pory nie ustalono, czy zwiększa to precyzję ataków, ale na pewno powoduje bardziej niszczycielskie eksplozje – poinformowała ukraińska agencja prasowa UNN.

Modyfikacja systemów artyleryjskich

Ponadto rosyjska spółka wojskowa Ruselectronics opracowała powłokę dla termobarycznych systemów artyleryjskich, która pochłania fale radiowe. Dzięki temu są one niewidoczne dla systemów radarowych i celowniczych oraz urządzeń termowizyjnych.

Ile dronów wystrzelono w kierunku Ukrainy?

"Newsweek" przypominał, że brytyjscy urzędnicy ze sfery obronnej poinformowali, że we wrześniu Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 1300 dronów kamikadze. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że liczba ta została w październiku przekroczona – ponad 2 tys. dronów zaatakowało cele zarówno cywilne, jak i wojskowe w Ukrainie.