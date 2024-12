Według Johna Kirby’ego, rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, zaobserwowana aktywność dronów nad New Jersey oraz w okolicznych stanach jest w pełni legalna. Chodzi o drony wykorzystywane do celów komercyjnych, hobbystycznych oraz policyjnych. Kirby rozwiał spekulacje, które sugerowały, że mogą to być nieznane obiekty, potencjalnie związane z zagraniczną działalnością wywiadowczą.