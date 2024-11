Kamala Harris razem z aktorką Mayą Rudolph, ucharakteryzowaną na kandydatkę Demokratów, wystąpiła w skeczu, który pojawił się na początku "Saturday Night Live". Tematem były najnowsze wydarzenia z kampanii wyborczej, dostało się Donaldowi Trumpowi.

"On nie potrafi otwierać drzwi"

- Jestem tu, by ci przypomnieć, że masz to. Bo umiesz robić to, czego twój przeciwnik nie potrafi: otwierać drzwi - powiedziała Harris, odnosząc się do potknięcia Trumpa przy próbie otwarcia drzwi śmieciarki podczas jednego z ostatnich wydarzeń kampanijnych. Wcielająca się w rolę kandydatki aktorka Maya Rudolph podkreśliła, że Kamala Harris zagwarantuje Amerykanom spokój. - Muszę coś nam powiedzieć. Będę na nas głosować - oznajmiła na koniec aktorka, trzymając rękę prawdziwej Harris.

Donald Trump zarzuca Kamali Harris plagiat

Program telewizji NBC jest jednym z najstarszych i najdłużej emitowanych programów komediowych w amerykańskiej telewizji. Kamala Harris wystąpiła w nim po raz pierwszy. Z kolei Donald Trump pojawił się tam wiele razy. W 2015 r. wystąpił w czasie kampanii wyborczej. Potem wielokrotnie krytykował "SNL", gdy stał się, jako prezydent, przedmiotem żartów.

Zwolennicy Donalda Trumpa oburzają się, że pomysł został skopiowany z jego występu w 2015 r. w programie Jimmy'ego Fallona, "The Tonight Show".

Wówczas prowadzący przebrany za Trumpa był odbiciem lustrzanym prawdziwego kandydata na prezydenta. Pojawienie się kandydatki w "SNL" jest więc interpretowane jako odcinanie kuponów od pomysłu sztabu Donalda Trumpa sprzed lat.

"Oprócz kradzieży pomysłów politycznych, @KamalaHarris uciekła się teraz do kradzieży skeczy komediowych" - skomentował występ Steven Cheung, dyrektor ds. komunikacji kampanii kandydata Republikanów.

Jak podkreślają obserwatorzy, nie po raz pierwszy gag z programu Falona stał się inspiracją np. dla wokalisty The Rolling Stones - Micka Jaggera.

Najnowsze sondaże

Kamala Harris prowadzi z niewielką przewagą w czterech z siedmiu kluczowych stanów, Donald Trump wygrywa w dwóch, a w Pensylwanii jest remis - wynika najnowszych przedwyborczych sondaży "New York Timesa". Według sondażu NBC kandydaci Demokratów i Republikanów mają równe poparcie.