Książę William bez żony w Afryce

Książę William odbywa podróż do Republiki Południowej Afryki, dokąd przybył, żeby m.in. poprowadzić ceremonię wręczenia nagrody Earthshot, która przyznawana jest za dokonania w zakresie ekologii. Książę William jest jednym z pomysłodawców tej inicjatywny, w ramach której co roku - aż do 2030 roku - przyznawany jest grant wysokości 1 mln funtów na kontynuowanie ich działalności na rzecz środowiska naturalnego.

W tym roku książę William odbywa podróż sam. Księżna Kate razem z dziećmi została w domu. W czasie konferencji prasowej dziennikarze zapytali, jak czuje się małżonka księcia Williama. - Czuje się naprawdę dobrze, była niesamowita przez ostatni rok - powiedział. Przypomnijmy, że księżna Kate we wrześniu tego roku zakończyła chemioterapię po wykryciu u niej nowotworu.

Bransoletka księcia Williama od córki

Dziennikarze zwrócili uwagę na szczegół wizerunku księcia William. Następca brytyjskiego tronu miał na nadgarstku kolorową bransoletkę z napisem "PAPA". Zapytany, odpowiedział, że to prezent, który dostał od córki, księżniczki Charlotte. - To gadżet z koncertu Taylor Swift, na którym moja córka zdecydowała, że chce stworzyć dla mnie bransoletkę. Obiecałem, że będę ją nosił i starał się nie zgubić podczas mojej podróży - wyznał książę William.