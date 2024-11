Zełenski o rozmowie telefonicznej z Trumpem. "Zgodziliśmy się"

"Miałem doskonałą rozmowę z prezydentem Donaldem Trumpem i pogratulowałem mu historycznego zwycięstwa — jego wspaniała kampania umożliwiła ten wynik. Pochwaliłem jego rodzinę i zespół za ich wspaniałą pracę" - napisał Zełenski.

"Zgodziliśmy się na utrzymywanie bliskiego dialogu i rozwijanie naszej współpracy. Silne i niezachwiane przywództwo Stanów Zjednoczonych jest niezbędne dla świata i sprawiedliwego pokoju" - podkreślił ukraiński prezydent.

Wcześniej w środę ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha napisał na platformie X, że Zełenski i Trump prowadzą długotrwały, konstruktywny i zorientowany na wyniki dialog.

"Będziemy współpracować, aby wzmocnić strategiczne partnerstwo Ukrainy i USA oraz przybliżyć kompleksowy, sprawiedliwy i trwały pokój. Polegamy na zdecydowanym przywództwie Ameryki" - zaznaczył Sybiha.

Ukrainie dostanie ostatni pakiet pomocy z USA przed erą Trumpa

Stany Zjednoczone planują dostarczyć ostatni pakiet pomocy Ukrainie – wynoszący ponad 6 mld dolarów – przed inauguracją prezydenta elekta Donalda Trumpa – poinformował w środę portal Politico.

Zazwyczaj zrealizowanie dostaw broni i amunicji do Ukrainy zajmuje miesiące, dlatego nie wszystko, co zostanie zatwierdzone w ramach nowego pakietu wsparcia dla Kijowa, może zdążyć dotrzeć na front zanim administracja prezydenta elekta zasiądzie w Białym Domu – czytamy.

— Wysyłaliśmy wszystko co mogliśmy, ale problem polega na tym, że możesz coś wysłać dopiero jak jest to wyprodukowane — powiedział były urzędnik d.s. budżetu w ministerstwie obrony USA, który jest teraz ekspertem Center for Strategic and International Studies. — Administracja Bidena mogłaby sięgnąć do magazynów i dzięki temu wysłać sprzęt szybciej, ale nie jest jasne czy zgodziłby się na to Pentagon, ponieważ wpłynęłoby to na jego gotowość bojową — dodał.