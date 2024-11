Georgette Mosbacher o zwycięstwie Trumpa

Georgette Mosbacher zabrała głos po wygranych przez Donalda Trumpa wyborach prezydenckich w USA. Była ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Polsce za czasów pierwszej prezydentury Trumpa określiła wynik wyborów jako "dobrą wiadomość dla Polski". - Myślę, że nasze wczorajsze zwycięstwo to naprawdę dobra wiadomość dla Polski. Mogę powiedzieć to z przekonaniem, ponieważ znam Donalda Trumpa, znam Polskę i Polacy sami wiedzą, czego dokonaliśmy za pierwszej kadencji - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Mosbacher zaznaczyła, że Donald Trump ma świadomość, jak istotnym strategicznie krajem jest w Polska. - Wie, iż Polska jest teraz naszym najważniejszym sojusznikiem w NATO - podkreśliła. - Donald Trump rozumie, że Polska jest nowym liderem w Europie i okaże Polsce szacunek oraz uwagę, na jakie zasługuje i na co sobie zapracowała - powiedziała w rozmowie z PAP.

Mosbacher ponownie ambasadorką USA w Polsce?

Georgette Mosbacher była ambasadorką Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 2018–2021. Amerykańska bizneswoman i polityczka Partii Republikańskiej otrzymała nominację na to stanowiska z rąk Donalda Trumpa, który wielokrotnie nazywał ją swoją "wieloletnią przyjaciółką". Mosbacher zapytana przez PAP, czy chciałaby wrócić na stanowisko ambasadorskie, zaznaczyła, że ma nadzieję na powrót do pracy w służbie publicznej. Zaznaczyła również, że Donald Trump chwalił jej pracę w Polsce. - Niezależnie od tego, jaką rolę będę pełnić, kocham Polskę, mam ją teraz we krwi, i ktokolwiek zostanie następnym prezydentem Polski, będę robiła, co tylko będę mogła, by wspierać relacje Polski i Stanów Zjednoczonych - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej.