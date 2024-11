Ukraina przygotowała dwa punkty "planu zwycięstwa" w wojnie z Rosją z myślą o wygranej w wyborach w USA Donalda Trumpa - podał we wtorek brytyjski "Financial Times", powołując się na źródła. Zełenski przedstawił punkty Trumpowi podczas spotkania we wrześniu. Amerykańskiego polityka "zainteresowały" te propozycje.