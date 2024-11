Eksperci obawiają się, że podobnie jak w przypadku wielu innych form prowokacji w sieci, tego typu nękanie może przenieść się do świata realnego.

"Wasze ciała są naszą własnością"

Post białego nacjonalisty i negacjonisty Holokaustu Nicka Fuentesa "Twoje ciało, mój wybór. Na zawsze", który pojawił się na portalu X w ubiegły wtorek, został przeczytany 90 mln razy i udostępniony 35 mln razy - zauważyła CNN. Tylko między czwartkiem a piątkiem częstotliwość występowania tego hasła wzrosła o 4,6 tys. proc. - odnotował ISD.

Reklama

Na TikToku popularności nabrała fraza "wasze ciała są naszą własnością".

Uchylenie kobietom prawa do głosowania

Jak podaje ISD, w ubiegłym tygodniu liczba postów wzywających do uchylenia 19. poprawki do konstytucji, która przyznaje kobietom prawo do głosowania, wzrosła o 663 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Nasilone nękanie w mediach społecznościowych sygnalizuje, że skrajnie prawicowe internetowe trolle i ekstremiści czują się ośmieleni wynikiem wyborów, które wielu postrzegało jako referendum w sprawie praw reprodukcyjnych kobiet - podkreśliła CNN.