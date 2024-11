Kraje NATO uważają, że Putin ma nadzieję na odbicie terenów zajętych przez siły ukraińskie przed planowaną na 20 stycznia inauguracją Trumpa – pisze "The Telegraph".

Żołnierze Korei Północnej w obwodzie kurskim

Wcześniej dziennik "The New York Times" informował, że do planowanej kontrofensywy Rosja zgromadziła w obwodzie kurskim ponad 50 tys. żołnierzy. Wśród nich są również oddziały północnokoreańskie.

Powołując się na ocenę brytyjskiego wywiadu wojskowego, "The Telegraph" podaje, że w najbliższych dniach Rosja najpewniej nasili ataki dronów na pozycje ukraińskie. Dotychczas siły rosyjskie odbiły około połowy terenów zajętych przez Ukraińców od początku ich operacji w obwodzie kurskim w sierpniu - dodaje.

Jak pisze, według ukraińskich analityków Kreml może planować wykorzystanie kontrofensywy w obwodzie kurskim do zaatakowania Ukrainy na kierunku sumskim, na północnym wschodzie tego kraju.

Rzekom rozmowa Trumpa z Putinem

W niedzielę "Washington Post" poinformował, że prezydent elekt USA Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Trump miał poradzić rosyjskiemu przywódcy, by nie eskalował konfliktu, a rozmowa dotyczyła "pokoju w Europie".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zdementował w poniedziałek medialne doniesienia, jakoby doszło do rozmowy telefonicznej między Trumpem i Putinem.