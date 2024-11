Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybija ostro skomentował rosyjskie działania, wskazując, że to jasna odpowiedź Putina na ostatnie dyplomatyczne kontakty z Moskwą.

"Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych: drony i pociski wymierzone w spokojne miasta, śpiących cywilów, krytyczną infrastrukturę. To jest prawdziwa odpowiedź zbrodniarza wojennego Putina dla wszystkich, którzy do niego ostatnio dzwonili i go odwiedzali. Potrzebujemy pokoju poprzez siłę, a nie ustępstwa"– napisał minister na platformie X.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. To odpowiedź Putina na dyplomatyczne kontakty?

Rakiety i drony były wystrzeliwane zarówno z lotnictwa, jak i okrętów marynarki wojennej na Morzu Czarnym. Skutki ataków były tragiczne – w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. W Kijowie również odnotowano ofiary – dwie osoby doznały obrażeń.

Rosyjskie uderzenia potwierdzają eskalację konfliktu, który coraz bardziej dotyka zarówno obiekty infrastruktury, jak i ludność cywilną.

"Pokój poprzez siłę"

Ukraina nieustannie apeluje o wsparcie międzynarodowe, podkreślając, że ustępstwa wobec Rosji tylko wzmacniają agresora. Atak ten to kolejny dowód na to, że sytuacja wymaga zdecydowanych działań ze strony społeczności międzynarodowej. Jak zaznaczył Andrij Sybija, jedyną drogą do pokoju jest zdecydowana odpowiedź na rosyjską agresję.

