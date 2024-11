Polska prezydencja w liczbach – co nas czeka?

Od 1 stycznia 2025 roku Polska obejmie półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W tym czasie w naszym kraju odbędzie się blisko 400 wydarzeń, w tym rady, konferencje i spotkania, w których udział wezmą przedstawiciele 27 państw członkowskich UE.

Prezydencja nie ogranicza się wyłącznie do wydarzeń administracji centralnej. Władze zachęcają do współorganizacji także samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły, think-tanki, przedsiębiorstwa i inne podmioty.

Kto może ubiegać się o patronat?

Patronat prezydencji mogą otrzymać projekty, które:

Promują obecność Polski w Unii Europejskiej.

Podkreślają znaczenie polskiej prezydencji.

Wzmacniają realizację celów prezydencji.

Wzbogacają program kulturalny przewodnictwa.

Jak złożyć wniosek o patronat?

Proces ubiegania się o patronat jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Wnioski można składać od12 listopada 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Projekty objęte patronatem zostaną włączone do oficjalnego kalendarza wydarzeń polskiej prezydencji, a organizatorzy będą mogli posługiwać się oficjalnym logo. Szczegółowe zasady przyznawania patronatów dostępne są na stronie Ministerstwa ds. Unii Europejskiej.

Patronat umożliwia lepsze dopasowanie działań do priorytetów polskiej prezydencji. Możliwe jest korzystanie z oficjalnego logo co dodaje wydarzeniom rangi i wzmacnia ich przekaz. Patronaty to szansa na nawiązanie współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze prezydencji.