Dziennik "Le Monde" zauważa, że Polska przez wiele lat koncentrowała się na współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz na dostosowywaniu swojej polityki do Francji i Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego. Tymczasem obecny rząd Donalda Tuska dostrzegł potencjał w zacieśnieniu relacji z krajami nordyckimi i bałtyckimi.

"To mała rewolucja dla polskiej dyplomacji. Po wieloletniej współpracy regionalnej w łonie Grupy Wyszehradzkiej (...) i próbach dostrojenia się z Francją i Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego, liberalny rząd kierowany przez Donalda Tuska (...) znalazł koalicję krajów, które bez zastrzeżeń podzielają jego stanowisko w kwestiach bezpieczeństwa i obrony" – ocenia francuski dziennik.

Narodziny nowej koalicji? "Polska buduje nowy wspólny front przeciwko Rosji"

Podczas spotkania w Harpsund uczestnicy forum wyrazili zdecydowane wsparcie dla Ukrainy i przyjęli bezkompromisowe stanowisko wobec Rosji, podkreślając zaangażowanie we współpracę transatlantycką.

W tytule artykułu "Le Monde" zwraca uwagę na nowe priorytety Warszawy: "Polska zwraca się ku krajom nordyckim i bałtyckim, by utworzyć blok przeciwko Rosji". Dziennik wskazuje również, że Polska ma ambicję zbudować szeroką koalicję wokół swojej wizji bezpieczeństwa, zauważając, że Wielka Brytania i Rumunia już teraz są postrzegane jako sojusznicy.

Eksperci o perspektywach współpracy

Ekspert Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (FIIA), Matti Pesu, podkreśla, że dziewięć państw biorących udział w forum NB8 ma wspólną wizję NATO, co sprzyja współpracy w zakresie odstraszania i obronności.

"To daje im możliwości współpracy, by rozwijać agendę w sferze odstraszania i współpracy" – ocenił Pesu. Jednak jego zdaniem pogłębianie współpracy wojskowej może być utrudnione ze względu na różnice w przynależności do struktur dowódczych NATO. Kraje nordyckie pozostają związane z dowództwem w Norfolk w USA, podczas gdy Polska i państwa bałtyckie współpracują z dowództwem w Brunssum w Holandii.

Grupa NB8 i jej znaczenie

Grupa NB8, czyli Nordic-Baltic Eight, zrzesza osiem państw: Danię, Estonię, Finlandię, Islandię, Litwę, Łotwę, Norwegię i Szwecję. Polska, która po raz pierwszy uczestniczyła w szczycie tego formatu, wchodzi do grona państw o podobnych poglądach na kwestie bezpieczeństwa i współpracy transatlantyckiej.

Choć eksperci podkreślają ograniczenia w rozwijaniu współpracy wojskowej, udział Polski w NB8 może wyznaczyć nowy kierunek w jej polityce zagranicznej, budując silniejsze więzi z krajami północnej Europy i wzmacniając wspólny front wobec zagrożeń bezpieczeństwa w regionie.

Źródło: PAP, Le Monde